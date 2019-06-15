Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır üst geçide takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Saman yüklü tır üst geçide takıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da üst geçide takılan tırın üzerindeki saman balyaları yola düştü.

Saman yüklü tır üst geçide takıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da üst geçide takılan tırın üzerindeki saman balyaları yola düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Akçakale ilçesinden yüklediği saman balyalarını 06 AT 1054 plakalı tır ile Antalya'nın Alanya ilçesine götürmek için yola çıkan Ragıp K., çevreyolu yerine şehir merkezinden gitmek isteyince üst geçit engeline takıldı. Fazla yüklediği saman balyaları 4 buçuk metre yüksekliğindeki üst geçidin alt kısmına takılınca yola düştü. Olay yerine giden polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, belediyeden gelen ekip ise balyaları kaldırmak için çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla kaldırılan saman balyaları kamyon ve çekiciye yüklendi.

Yoldaki saman tamamen kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Sürücüye ise kurallara uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:54 Kaynak: İHA
Haliliye, Antalya, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dev yolcu uçağı Saros'da batırıldı Yarı çıplak halde önce otomobili sonra da motosikleti gasp etti! Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsü ölünce sinir krizi geçirdi İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:37:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tır üst geçide takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]