Edinilen bilgilere göre, Mardin'den İzmir'e saman yüklü tırda tarihi eser taşındığını öğrenen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu tırı Kırka Mahallesi çıkışında durdurdu. Tırda, saman yüklü dorsede ve şahsın üzerinde yapılan aramalar sonucunda 43 adet gümüş renkte ve 3 adet altın renginde toplam 46 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Mardin, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saman yüklü tırda taşınan 46 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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