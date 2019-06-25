Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
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Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı.

Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı. Olayda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay dün akşam Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saman yüklü bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
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