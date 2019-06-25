Son Dakika Haberleri: Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
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Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü

2 saat önce

- Saman yüklü tırın dorsesi küle döndüMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı.

- Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı. Olayda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Olay dün akşam Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saman yüklü bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
Mardin, Kızıltepe, Yerel
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