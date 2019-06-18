Saman yüklü traktör yandı
21 dakika önce
Çanakkale'nin Biga İlçesinde saman yüklü traktör yandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
'nin Biga
İlçesinde saman yüklü traktör yandı.
Edinilen bilgiye göre, Biga'nın Balıklıçeşme
Köyünde saman yüklü traktör alev alarak yandı. Traktörüne tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın
, Geyikkırı ile Karacaali köyleri arasında bulunan ormanlık alanda traktörün kasasında bulunan samanların alev aldığını gördü. Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü
yangın ekiplerinden yardım istedi. Yangına müdahale eden ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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