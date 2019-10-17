Son Dakika Haberleri: Saman yüklü traktörde yangın
Son Dakika Güncel Saman yüklü traktörde yangın

Saman yüklü traktörde yangın

15 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan samanlar yandı.

Saman yüklü traktörde yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan samanlar yandı.

Yasin Aydın idaresindeki 33 N 6229 plakalı traktör, Camilimanda Mahallesi'nde seyir halindeyken, saman yüklü olan römork kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman yüklü traktörde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]