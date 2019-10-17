Saman yüklü traktörde yangın
15 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan samanlar yandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan samanlar yandı.
Yasin Aydın idaresindeki 33 N 6229 plakalı traktör, Camilimanda Mahallesi'nde seyir halindeyken, saman yüklü olan römork kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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