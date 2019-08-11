Samanadağ'da çıkan yangın korkuttu
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı.
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:12 Kaynak: İHA
Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında 16 zeytin ağacı yandı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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