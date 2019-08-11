Son Dakika Haberleri: Samanadağ'da çıkan yangın korkuttu
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Samanadağ'da çıkan yangın korkuttu

10 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı.

Samanadağ'da çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında 16 zeytin ağacı yandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
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