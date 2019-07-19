Son Dakika Haberleri: Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan var
Son Dakika Ekonomi Haber

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan var

16 dakika önce

BEE'O Propolis'in kurucularından Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Ham propolis ve dünya pazarından propolisli ürünlerin antioksidan özelliklerinin araştırılması" konulu çalışmasınında, "Ürünlerin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan olduğunu tespit ettik" dedi.

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan var, System.String[]
BEE'O Propolis'in kurucularından Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Ham propolis ve dünya pazarından propolisli ürünlerin antioksidan özelliklerinin araştırılması" konulu çalışmasınında, "Ürünlerin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan olduğunu tespit ettik" dedi.
Dünya arı ürünleri (propolis, polen, arı ekmeği, bal) standartlarının belirlenmesi amacıyla Paris'te toplanan Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nda (ISO) temsilciler arasında yer alan Samancı, dünya pazarından topladığıkları 86 ürünün antioksidan aktivitesini incelediklerini açıkladı.
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı; ISO'daki sunumunda yurt içi ve yurt dışında raflarda satılan 86 propolisli ürünün ve Türkiye'deki arıcılardan elde ettiği propolislerin analiz sonuçlarını karşılaştırdı.
Bu sonuçlarla, doğru bir şekilde üretilmiş Anadolu propolisinin, diğer coğrafyalarda üretilen propolislerden daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip olduğunun anlaşıldığını belirten Samancı, Anadolu propolisinin bu farkının, Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkiler ve zengin floradan kaynaklandığını belirtti ve ekledi:
"Propolisin kalitesini belirleyen en önemli parametrelerden biri; antioksidan aktivitesidir. Biz de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz analizlerde, dünya pazarından topladığımız 86 ürünün antioksidan aktivitesini inceledik.
"Sonuç olarak, ürünlerin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan olduğunu tespit ettik. Piyasada, su ve yağ bazlı olarak satılan pek çok ürün mevcut. Su ve yağ bazlı propolislerin antioksidan kapasitesi çok az ve bu ürünler neredeyse hiç propolis içermiyor. Ürünlerin çoğu koruyucu katkı maddesi içeriyor, ancak etikette hepsi beyan edilmiyor.
"Ürünler etiket üzerinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor ve tüketici bu anlamda aldatılıyor diyebiliriz. Dünya genelinde çoğunlukla Çin'den ithal edilen propolislerin olduğunu görüyoruz.
"Çin propolislerinde pek çok katkı kalıntı sorunları mevcut. Gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda; Çin propolislerine, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarının toz haline getirilerek katıldığını, maltodekstrin, silikon dioksit vb. doldurucu maddelerle propolisin çoğaltıldığını ve propolise benzemesi için boyar maddeler katıldığını da belirledik." (Fotoğraflı)


Propolis, Türkiye, Paris, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:05:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95'inin etiketinde yanlış beyan var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]