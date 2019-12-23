Samandağ-Arsuz Turizm Yolu tanıtım gezisi düzenlendi - Son Dakika

Hatay Valiliğince Samandağ- Arsuz Turizm Yolu tanıtım programı düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, buradaki konuşmasında, yolun yapımının gerçekten meşakkatli ve zor bir kararla olduğunu vurguladı.

Bu kararın alınmasında kendilerine destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini sunan Doğan, "Çünkü bu riskin altına girmek, bu maliyetin altına girmek onlardan almış olduğumuz cesaretle oldu. Yolumuzu da tamamlamış vaziyetteyiz. Sadece asfaltı kaldı. Bunun da kararını birlikte vereceğiz az sonra. Bugün başlarsak 15 gün sonra da asfaltını bitirmiş olacağız. 26 kilometrelik bu yolumuzda, proje aşamasındayken 42 tane menfez öngörmüştük. Ancak yapmış olduğumuz menfez sayısı 74'e ulaştı. Bunun sebebi görmüş olduğunuz dağların yıkımında öngörülmeyen suların çıkmasıydı. Bu suların tamamını da menfeze almak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

Bu yolun yapımı için asgari 3 yıllık bir sürenin gerektiğine vurgu yapan Doğan, büyük bir gayret göstererek, yolu 7 aylık bir süre içerisinde tamamladıklarını kaydetti.

"Hatay bu yolu yıllardır bekliyordu" -

Bu gayreti gösteren mesai arkadaşlarıma teşekkür eden Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Yerelde bu kararı alırken sayın milletvekillerimizle oturup konuştuk. Bu yolun şehrin önemli bir ihtiyacı olduğu, yapıldığı taktirde hem turizm, hem şehrin ulaşımı anlamında ciddi bir sorunu gidereceği konusunda hemfikir oldular. Bu şekilde birlikte yola çıktık. İnşallah hayırlı uğurlu olur diye temenni ediyorum. Hatay bu yolu yıllardır bekliyordu. Bugün bu yol bize, buradaki heyete nasip oldu. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız güzel günlerde gidilir, gelinir."

Tanıtım gezisine basın mensuplarının yanı sıra, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay Milletvekilleri, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekileri Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, ilçe belediye başkanları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da katıldı.