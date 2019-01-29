Samandağ Bayan Voleybol Takımı Samandağ Belediyesi'ni Ziyaret Etti
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Samandağ Bayan Voleybol Takımı, Samandağ Belediyesi'ni ziyaret ederek Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural ile görüştü.
Ziyarete, Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Bekmez ve Samandağ Bayan Voleyboltakım oyuncuları katıldı. Ziyaret esnasında Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız da bulundu.
Türkiye Voleybol Bölgesel Lig Grubunda mücadele eden Samandağ Bayan Voleybol Takımı, Samandağ'ın tek bayan voleybol takımı olarak Samandağ'ı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten takım oyuncuları Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural'ı bugün (29.01.2019) saat 13:00'da Antakya Spor Salonu'nda oynanacak maça davet ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:14 Kaynak: Bültenler
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