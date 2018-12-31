Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ,YENİ Yılı Kutladı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ,YENİ Yılı Kutladı

23 dakika önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ,YENİ Yılı Kutladı, System.String[]

Başkan Nehir mesajında; "Sevinçleri, hüzünleri, anıları ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve güzelliklerin kalıcı temellerinin atıldığı, acısız, hüzünsüz, mutluluklar dolu bir sene geçirmenizi ümit ediyor, 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum."ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:34 Kaynak: Bültenler

Huzur, Güncel
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