Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ,YENİ Yılı Kutladı

Başkan Nehir mesajında; "Sevinçleri, hüzünleri, anıları ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve güzelliklerin kalıcı temellerinin atıldığı, acısız, hüzünsüz, mutluluklar dolu bir sene geçirmenizi ümit ediyor, 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum."ifadelerine yer verdi.