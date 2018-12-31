Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ,YENİ Yılı Kutladı
23 dakika önce
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Nehir mesajında; "Sevinçleri, hüzünleri, anıları ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve güzelliklerin kalıcı temellerinin atıldığı, acısız, hüzünsüz, mutluluklar dolu bir sene geçirmenizi ümit ediyor, 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum."ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:34 Kaynak: Bültenler
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