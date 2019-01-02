Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak

Samandağ Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak

24 dakika önce

Samandağ Belediye Meclisi, 10 gündem maddesini görüşmek üzere 2019 yılının ilk olağan meclis toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek.

Samandağ Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak, System.String[]

Samandağ Belediyesi 2019 Ocak ayı olağan toplantısı 04.01.2019 Cuma günü saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacak.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in başkanlığında gerçekleşecek olan Meclis toplantısının gündem maddeleri belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:45 Kaynak: Bültenler

Samandağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Mesut Özil, Arsenal'den Ayrılmak İstemiyor Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti! Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:09:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]