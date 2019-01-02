Samandağ Belediye Meclisi Cuma Günü Toplanacak
24 dakika önce
Samandağ Belediye Meclisi, 10 gündem maddesini görüşmek üzere 2019 yılının ilk olağan meclis toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek.
Samandağ Belediyesi 2019 Ocak ayı olağan toplantısı 04.01.2019 Cuma günü saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacak.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in başkanlığında gerçekleşecek olan Meclis toplantısının gündem maddeleri belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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