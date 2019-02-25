Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Samandağ Belediyesi 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

1 saat önce

Samandağ belediyesi yeni dönem "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"nin tarihleri belli oldu.

Samandağ Belediyesi 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlıyor, System.String[]

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü işbirliği ile 2019 yılı Mart ayı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" 18- 21 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Eğitimler, Samandağ Belediyesi Hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda yapılacak olup toplam 4 gün sürecek.Eğitime katılmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde bugüne kadar 39 tane Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiş olup toplamda 1200 kişiye yakın girişimciye sertifika verdik. Mart ayında gerçekleştireceğimiz eğitim 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olup e-devlet üzerinden eğitim başvuruları yakında başlayacak. Eğitim başvuruları başlangıç tarihinden 5 gün önce kapanacağından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için başvuru tarihleri belirlenir belirlenmez erken başvuru yapmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:57 Kaynak: Bültenler

21 Mart, Samandağ, Güncel
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