Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Bez Çanta Dağıttı

Samandağ Belediyesi Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Samandağ Belediyesi, çevrenin korunması amacıyla alışverişlerde kullanılmak üzere alternatif bez çanta dağıtımına devam ediyor.

Samandağ Belediyesi Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Samandağ Belediyesi, çevrenin korunması amacıyla alışverişlerde kullanılmak üzere alternatif bez çanta dağıtımına devam ediyor.

Plastik poşet kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Samandağ Semt Pazarında alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Mithat Nehir'in çevre dostu belediyecilik anlayışı kapsamında alışverişlerde plastik poşet yerine bez çanta kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bez torba dağıtımının yapıldığını söyledi. Yıldız, "Gerek üretiminde gerekse imhasında açığa çıkan zararlı gazlar ile çevre ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden plastik poşetler yerine bez çanta kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizde kurulan semt pazarında bez çanta dağıtımı yaptık. Gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir çevre bırakma için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Daha temiz daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:32 Kaynak: İHA

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