Samandağ Belediyesi Çevre Koruma Haftasını Erken Kutladı

Samandağ Belediyesi tarafından başlatılan bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla en çok atık yağ toplayan okullara hediyeleri verildi.

Samandağ Belediyesi tarafından eğitim öğretim yılı boyunca 2500kg(2700 lt)bitkisel atık yağ toplayan her okula, okulun ihtiyaçları doğrultusunda dizüstü bilgisayar ya da fotokopi makinesinin verildiği kampanya kapsamında okullar toplamış oldukları atık yağ miktarına karşılık ödüllerini aldılar.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Samandağ sınırları içerisinde bulunan okullarda 2018-2019 öğretim döneminde okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyasında 2900 kg(3152 lt)bitkisel atık yağ toplayan Ulubatlı Hasan Ortaokulu birinci oldu.Yıl boyunca devam eden kampanya kapsamında Sıdıka Bedia Kara İlkokulundan 1000 kg (1086 lt),Cumhuriyet İlkokulundan 950 kg (1032 lt) Dr.Alaaddin Cilli ilkokulundan 920 kg (1000 lt) bitkisel atık yağ toplandı.Toplanan atık yağlara karşılık,Ulubatlı Hasan Ortaokuluna 1 adet fotokopi makinesi verildi.Sıdıka Bedia Kara İlkokuluna,Cumhuriyet İlkokuluna,Dr.Alaaddin Cilli İlkokuluna birer adet yazıcı Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hediye edildi.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber tarafından yapılan açıklamada; " Geçtiğimiz yıl yapılan Bitkisel Atık Yağ toplama kampanyası kapsamında 2520 kg bitkisel atık yağ toplayarak birinciliği elde eden Ulubatlı Hasan Ortaokulu'na 1 adet dizüstü bilgisayar hediye edilmişti. 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında da tekrar birinci olan Ulubatlı Hasan Ortaokulu'na 1 adet fotokopi makinesi hediye ettik. Bu konuda duyarlılık göstererek çaba sarf eden okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizi tebrik ediyor herkesin Çevre Koruma Haftasını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.