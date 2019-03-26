Samandağ Belediyesi Diksiyon Ve Güzel Konuşma Eğitimi Başladı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilen Diksiyon ve etkili konuşma eğitimi 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 15:00'da Samandağlı vatandaşların katılımı ile başladı.

Diksiyon ve etkili konuşma eğitimi başlamış olup hafta içi Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15:00 – 17:00 ve 17:00 – 19:00 saatleri olmak üzere iki grup halinde verilecek. Yaş sınırlaması olmaksızın vatandaşlara verilecek olan diksiyon eğitimi 4 ay sürecek ve kursiyerlere toplam 64 saat eğitim verilecek.

Edebiyat Öğretmeni Dilara Kahlıoğulları tarafından verilecek diksiyon ve etkili konuşma eğitiminde kelimelerin doğru kullanımı, doğru nefes kullanımı, boğumlama, dudak hareketleri, tonlama ve daha birçok konuyla ilgili bilgiler verilecek.

4 ay sürecek olan diksiyon eğitiminden sonra 64 saatlik eğitimi tamamlayan ve kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim onaylı sertifika verilecek.

Kursla ilgili bilgi veren Eğitmen Dilara Kahlıoğulları; " Güzel ve etkili konuşma için dil, dudaklar, çene, burun ve gırtlağa kadar tüm ses öğelerinin eğitilmesi gerekmektedir. Özellikle günümüz konuşmalarımızda kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor.Onun dışında bu dersin önemli bir kısmı da uygulamalar. Sık sık uygulama yapmak ve kitap okumak zorundayız. Bunu her gün yapmamız bizim açımızdan çok önemli.

Program hakkında biraz bilgi vermek istiyorum: Birinci hafta konuşma nedir, konuşma organları hakkında bilgi vereceğim. Diyafram ve doğru nefes alma ile ilgili uygulamalar yapacağız. Anlatım bozuklukları, günlük hayatta kullanılan bağlaçlar ve zamirler ile ilgili bilgi vereceğim. İkinci hafta Türkçe'de ünlüler, düz ünlüler yuvarlak ünlüler üzerinde duracağız. Üçüncü afta ünsüz harfler bu harflerin doğru kullanımını anlatacağım. Ses olayları hakkında bilgi vereceğim. Dördüncü hafta boğumlama dil dudak egzersizleri, uygulama yaptıracağım. Beşinci hafta tonlamayı anlatacağız. Tonlama özellikle şiirde kullanılıyor. Günlük hayatta da sıkça kullanıyoruz. Onun dışında noktalama işaretlerini de anlatacağız. Altıncı hafta şiirden çok metinlere geçeceğiz, sık sık metinler okuyacağız ve uygulamalar yapacağız. Son hafta ise yabancı kökenli sözcükler üzerinde duracağız. Bu bizim için önemli çünkü burada anadil Arapça olduğundan Arapça düşünüp Türkçe konuşuyoruz. Bu eğitimlerin sonunda çevrenizde yanlış konuşulduğunda direkt farkına varacak siz aynı hataları yapmayacaksınız." İfadelerine yer verdi.