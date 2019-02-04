Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yeni yol açma ve parke kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor, System.String[]

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren ekipler birçok mahallede eşzamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada;" Vatandaşlarımızın güvenli ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri ekiplerimizce son olarak Ataköy Mahallesi'nde okula giden sokakta parke söküm çalışması yapılıyor. Çiğdede Mahallesi Zambak Sokak civarında stabilize yol çalışması yapılıyor. Çöğürlü Mahallesi'nde altyapı çalışması yapılıyor. Kuşalanı Mahallesi'nde büz döşeme ve temizlik çalışmaları yapıldı. Tekebaşı Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Koyunoğlu Mahallesi'nde su arkı açma çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:54 Kaynak: Bültenler

Mithat Nehir, Samandağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:45:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]