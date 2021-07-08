Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyorlar - Son Dakika

Samandağ'da kronik hale gelen trafik sorununu da çözmek isteyen Samandağ Belediyesi, yol çalışmaları yaptığı cadde ve sokaklarda sınır tespiti yaparak vatandaşları mağdur etmeden yolu işgal eden duvar ve çatıları kaldırarak yolun hakkına göre yeni duvar ve çatı yapım çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ekipler ayrıca ilçenin görüntüsünü kötü anlamda etkileyen, yolu işgal eden köhne ve risk taşıyan yapıları da kaldırıyorlar. Ekipler son olarak; Çiğdede Mahallesi,185. Sokak,188. Sokak,118.Sokak, Şirin Sokak ve Adem Yavuz Sokak'ta yol genişletme, duvar örme, altyapı drenaj bağlantıları, mazgal yapım çalışmaları ve kilitli parke taşı kaplama çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Çiğdede Mahallesine bağlı Sakarya Sokak(2 No'lu Sağlık Ocağı Yolu) 'tada yol genişletme, yolu işgal eden yapıları kaldırma ve duvar örme çalışmaları gerçekleştiren ekipler yol zemini düzenleme çalışmalarını da sürdürüyorlar.

Başkan Eryılmaz Çalışmaları Yerinde İncelemeye Devam Ediyor

Çalışmaları rutin olarak inceleyen ve çalışmalar hakkında sürekli olarak bilgi alan Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada: "Çiğdede Mahallemizde, 185. Sokak ve Adem Yavuz Sokak'ta devam eden çalışmalarımızı inceledik. Burada yaptığımız düzenleme çalışmalarımız sonrası kilitli parke döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğdede Mahallesi Sakarya Sokak (2 No'lu sağlık ocağı yolu) genişletme ve yolu işgal eden alanların kaldırılmasını devam ettiriyor, sınır tespitini yaptığımız yollarımızda duvar örme çalışmalarımızı sürdürüyor, İlçemiz ve vatandaşlarımız için dur durak bilmeden çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.