Samandağ Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Yeni Yıl Coşkusu
2 saat önce
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde kurulan Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2019 yılı etkinliklerle ve büyük bir coşku ile kutlandı.
Samandağ Belediyesi Bünyesinde hizmet veren kreşin öğrenci ve öğretmenleri 2019 yılının gelişini hazırlanan programla coşku ile kutladı. 2019'un gelişini kutlamak için hazırlanan program renkli etkinliklere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans ederek oyun oynayan minik öğrenciler, çeşitli etkinliklerle güzel bir gün geçirdiler.
Samandağ Belediyesi Kreş Ailesi yeni yılın herkese huzur, mutluluk, sağlık getirmesini diledi. Kreş öğretmenleri ve yöneticileri öğrencilere yeni yıl hediyeleri verdi. Hediye alan öğrenciler eğlence dolu bir gün geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:29 Kaynak: Bültenler
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