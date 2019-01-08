Samandağ Belediyesi Kreş Ve Gündüz Bakımevinde 2019 Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
1 saat önce
2019 yılının ilk haftasında Arapça ve İngilizce derslerinin yanı sıra matematik, satranç gibi hem eğitici hem eğlendiren etkinlikler yapılıyor.
Samandağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 2019 yılına çeşitli eğitsel etkinliklerle başladı.
Çocuklara, yıl içindeki 4 mevsim tanıtıldı. Takvim üzerinde yeni yıl ile ilgili bilgiler verilerek eğlenceli kitap çalışmaları, renkli oyun hamurları, rakamlar ve şekiller ile eğlenceli oyunlar eşliğinde eğitici ve eğlendirici etkinlikler yapıldı.
Minik öğrencilerin kişisel bakımları, diş sağlığı ve sağlıklı yiyecekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirmeler kesme - yapıştırma tekniği ve resim boyama gibi etkinliklerle pekiştirildi.
Yeni yılın ilk haftasında doğum günü kutlaması yapılarak Toprak adlı miniğin doğum günü kutlandı.
Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Sutaşı Mahallemizde bulunan kreşimizde aydınlık yarınlarımızın temsilcisi çocuklarımızın en iyi şekilde yetişesi için çaba sarf ediyoruz. Zengin eğitim içeriği ile öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı amaçlıyoruz. Samandağ Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde eğitim seferberliğimiz devam edecek. " ifadelerine yer verdi
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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