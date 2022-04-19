Samandağ Belediyesi'nden asfalt sefeberliği

Çetin kış şartlarının ardından havaların ısınması ile birlikte hasar gören yollarda mesai mefhumu gözetmeksizin hummalı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiler.

Atatürk Mahallesi Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Mahallesi Favvar Sokak ve Çöğürlü Mahallesi Taş Ocağı yolunda beton asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nde ömrünü tamamlamış eski parke sökülerek asfalta hazırlık çalışmaları sürdürülürken aynı zamanda eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiren Samandağ Belediyesi ekipleri;Atatürk Mahallesi Favvar Sokak'ta yolu işgal eden alaları kaldırarak yol genişletme, duvar örme ve zemin düzenleme çalışmalarını tamamlayarak beton asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdiler.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada; " Yine halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin trafiğini rahatlatmak amacıyla çok kısa bir süre zarfında üç sokağımızın asfalta hazırlık çalışmalarını tamamlayarak beton asfalt ile kapladık.

İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam edeceğiz.

Bu hususta emeği geçen Belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.