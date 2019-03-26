Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi'nden Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi

Samandağ Belediyesi'nden Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi

52 dakika önce

Hatay'ın Samandağ Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik diksiyon ve güzel konuşma eğitimi verilmeye başladı.

Samandağ Belediyesi'nden Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi, System.String[]
Hatay'ın Samandağ Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik diksiyon ve güzel konuşma eğitimi verilmeye başladı.

Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde verilen diksiyon ve güzel konuşma eğitimi, hafta içi her pazartesi ve çarşamba günleri iki grup halinde verilecek. Yaş sınırlamasının olmadığı eğitim 4 ay sürecek ve kursiyerlere toplam 64 saat eğitim verilecek.

Edebiyat Öğretmeni Dilara Kahlıoğulları tarafından verilen diksiyon ve etkili konuşma eğitiminde kelimelerin doğru kullanımı, doğru nefes kullanımı, boğumlama, dudak hareketleri, tonlama ve daha birçok konuyla ilgili bilgiler veriliyor. 4 ay sürecek olan diksiyon eğitiminden sonra 64 saatlik eğitimi tamamlayan ve kurs sonunda yapılacaksınavda başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim onaylı sertifika verilecek.

Kursla ilgili bilgi veren Eğitmen Dilara Kahlıoğulları, "Güzel ve etkili konuşma için dil, dudaklar, çene, burun ve gırtlağa kadar tüm ses ögelerinin eğitilmesi gerekmektedir. Özellikle günümüz konuşmalarımızda kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında bu dersin önemli bir kısmı da uygulamalar. Sık sık uygulama yapmak ve kitap okumak zorundayız. Bunu her gün yapmamız bizim açımızdan çok önemli" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Hatay, Samandağ, Güncel
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