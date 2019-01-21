Samandağ Belediyesi'nden Kök Hücre Bağışına Destek

ÖYKÜ ARİN'E UMUT OL

Samandağ Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden kampanyanın afişi paylaşılarak bütün vatandaşlar kampanyaya destek olmaya davet edildi.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Abdullah Cömert Alanında bulunan çadırda kan vererek Kök Hücre Bağış Kampanyasına destek verdi. Ayrıca, Samandağ Belediyesi personelleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Personelleri, Eğitim-Sen Başkanı Serap Aldıç Sakallı, Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaş Karataş ve Eğitim – Sen üyeleri de kan vererek kampanyaya destek oldular.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Samandağlı vatandaşları Kök Hücre Bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek; "Kızılay İşbirliği ile düzenlediğimiz Kök Hücre Bağış etkinliğine katıldık. Ülkemizde on binlerce gönüllünün yaşama tutunması için kenetlendiği Lösemi hastası 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin ve tüm Lösemili çocuklar için Samandağ Abdullah Cömert Alanında kurduğumuz çadırımızda kan bağışında bulundum ve belediye personellerimiz de bizimle birlikte kan bağışında bulunarak bu anlamlı kampanyaya destek oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaş Karataş yaptığı açıklamada; " Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Belediyesi ve Eğitim-Sen Samandağ Şubesi tarafından organize edilen "Kök Hücre Hayat Kurtarır Sen de Hayat Kurtar" standımız açılmıştır. Kızılay Çadırımız mevcuttur. Küçücük tüplerle kan verilecektir. Küçücük tüplerle büyük umutlar yaratacağımız, çocukların hayatına büyük umut olacak kan bağışında bulunmanızı rica ediyoruz. Tüm Samandağ'ı duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Samandağlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağıran İskenderunKızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Atmaca"Verilecek 1 ünite kanla 3 hastaya hem tedavi seçeneği sunmuş oluyoruz hem de hayat vermiş oluyoruz. Duyarlı Samandağ vatandaşlarını kan bağışı etkinliğimize davet ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

"Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin SIRA SENDE" sloganı ile başlatılan kampanyaya destek olmak için 21 Ocak Pazartesi günü saat 10:00ile 17:00 arasında Samandağ Abdullah Cömert Alanı'nda 18 – 50 yaş arası Hepatit B – C geçirmemiş Kanser, HIV(AİDS) tanısı almamış herkes kök hücre bağışında bulunabilecek.