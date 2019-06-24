Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz basketbol kursu
Son Dakika Spor Haber

Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz basketbol kursu

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından ücretsiz basketbol kursu açılıyor.

Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz basketbol kursu, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından ücretsiz basketbol kursu açılıyor.

30 Haziran 2019 Pazar günü başlayacak ve 2 ay sürecek olan ücretsiz basketbol kursu, 25 Ağustos 2019 Pazar günü sona erecek.

10-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Samandağ Spor Salonunda başlayacak olan ücretsiz basketbol kursu beden eğitimi öğretmenleri Derya Can Çatal ve Orhan Kurtdere tarafından verilecek. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Hatay, Samandağ, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı Arif Tekelioğlu'ndan babasına Ekrem İmamoğlu teşekkürü! Fenerbahçe'de Kameni krizi, gitmek istemiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz basketbol kursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]