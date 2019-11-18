Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi personele kışlık kıyafet dağıttı
Son Dakika Güncel Samandağ Belediyesi personele kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Samandağ Belediyesi personele kışlık kıyafet dağıttı

6 saat önce

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere kıyafet dağıtıldı.

Samandağ Belediyesi personele kışlık kıyafet dağıttı, System.String[]

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilere kıyafet dağıtıldı.


Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda, saha çalışanları toplandıktan sonra personellere tek tek isimleri okunarak, yeni iş kıyafetleri dağıtıldı.


Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde çalışan değerli emekçilerimizin çalışmalarını daha aktif yürütebilmeleri ve soğuk kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla saha çalışanlarımıza kazak, pantolon, ayakkabı, mont, ikaz yeleği, yağmurluk ve işçi eldiveni dağıttık. Halkımıza hizmet üretirken personelimizin sağlığı ve iş güvenliği bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Dağıtılan iş kıyafetleri ile kurumsal ciddiyeti sağlamanın yanı sıra personelimizin iş verimliliğini de arttırmayı hedefliyoruz. Bütün personellerimizin yeni iş kıyafetleri hayırlı olsun" denildi. - HATAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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