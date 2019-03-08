Samandağ Belediyesi Personellerine İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verildi

7 Mart Perşembe günü Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan Toplantı Salonunda iki grup halinde verilen eğitimlerde saat 13:00'da Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellere, saat 16:00'da ise idari binada çalışan personeller, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Böylece, Samandağ Belediyesi AŞ'de çalışan bütün personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş oldu.

Eğitimler A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Emin Kocakalay ve B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülen Fatmaoğulları tarafından verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; "İş Sağlığı Kanunu gereği 30 Haziran 2012 tarihinden beri Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve doktorlardan hizmet alma zorunluluğu vardır. Bu hizmetleri almanın temel iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,çalışanların iş sağlığı konusunda yerinde müdahale edebilmek, ikincisi ise iş güveliği konusunda da iş kazalarının azaltılması amacıyla bu eğitimler verilmektedir." İfadelerine yer verildi .