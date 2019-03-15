Samandağ Belediyesinden Ücretsiz Diksiyon Kursu
1 saat önce
Samandağ Belediyesi Halk Masası ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminden bilgi alabilecekleri belirtildi.
Yaş sınırlaması olmaksızın vatandaşlara periyodik dönemlerde gruplar halinde güzel konuşma ve diksiyon kursunun uzman öğretmenler tarafından verileceği ve başvuruların başladığı belirtildi.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " iş hayatı ve günlük yaşamda kendimizi daha iyi ifade edebilmek yada bir şeyi en iyi şekilde anlatabilmek için sadece bilgi yetmez, aynı zamanda konuşma sanatını da kullanmak gerekir.Özellikle insanlarla sürekli muhatap olmayı gerektiren bir işiniz yada mesleğiniz varsa diksiyon eğitimi almak zorunlu hale gelmektedir. Bu anlamda bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla diksiyon kursunu gelecek hafta itibarı ile başlatacağız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize gelerek başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız, Samandağ Belediyesi Halk Masasını arayarak kurs hakkında bilgi alabilirler." İfadelerine yer verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi
Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı
İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, MHP'liye Yok
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti