Samandağ Belediyesinden Ücretsiz Diksiyon Kursu

Yaş sınırlaması olmaksızın vatandaşlara periyodik dönemlerde gruplar halinde güzel konuşma ve diksiyon kursunun uzman öğretmenler tarafından verileceği ve başvuruların başladığı belirtildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; " iş hayatı ve günlük yaşamda kendimizi daha iyi ifade edebilmek yada bir şeyi en iyi şekilde anlatabilmek için sadece bilgi yetmez, aynı zamanda konuşma sanatını da kullanmak gerekir.Özellikle insanlarla sürekli muhatap olmayı gerektiren bir işiniz yada mesleğiniz varsa diksiyon eğitimi almak zorunlu hale gelmektedir. Bu anlamda bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla diksiyon kursunu gelecek hafta itibarı ile başlatacağız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize gelerek başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız, Samandağ Belediyesi Halk Masasını arayarak kurs hakkında bilgi alabilirler." İfadelerine yer verildi.