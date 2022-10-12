Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı

12.10.2022 16:22

Hatay'ın Samandağ belediye binasına ve zabıta noktasına silahlı saldırı gerçekleşti. Olay anında zabıta noktasında kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asılsız haberler ile hedef haline getirildiklerini belirtti.

Hatay'ın Samandağ belediye binası ve zabıta noktasına silahlı saldırı düzenlendi. 6 Ekim Perşembe günü gerçekleşen olayda can kaybı yaşanmazken, saldırganlar tarafından 12 el ateş açıldı. Kurşunlar zabıta noktasının duvarlarına ve camlarına isabet etti.

Polis ve jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

"FAİLLER VE ASILSIZ HABER YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samandağ Belediyesi halkımızın belediyesidir ve bu saldırı halkımıza yapılmış bir saldırıdır. Bu hain saldırıları gerçekleştiren failler ve bu haberleri servis edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu hain saldırılarla bizi sindireceğini sanan hasta ruhlu zavallıların yakasını asla bırakmayacağımızı bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirterek, bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve arkasındaki gerçek faillerin, adalet önüne çıkarılıp hesap verene dek peşlerini asla bırakmayacağımızı buradan duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi

ZABITA MÜDÜRÜ ÖNDER ŞİMŞEK: "SOSYAL MEDYADA BİZİ HEDEF GÖSTERMEK MANASIZ"

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek de, olayın 6 Ekim Perşembe günü yaşandığını belirterek, "Akşamüstü gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ertesi gün sabah burada görevli zabıta arkadaşlarımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaklaşık 12 el mermi atıldığını zabıta noktasının delik deşik edildiğini öğrendik. Bununla ilgili polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri de gerekli çalışmayı yaptılar. Bu açıklamamızı bir hafta geciktireme sebebimiz de soruşturma süreci devam ederken bir açıklama yapmak istemedik. Soruşturmaya engel olabilecek veya sekteye uğratabilecek bir durum olmasın istedik. Ama belediyemize ve zabıta birimimize yapılan bu çirkin saldırının hiçbir olur tarafı yok. Burada sıkılan kurşunlar buradan geçen vatandaşlarımıza isabet edebilir, hayati tehlike veya ölümle sonuçlanabilirdi. Sürekli bizi sosyal medya ve aracılığı ile hedef göstermenin bir manası yoktur. Bunu şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi
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Son dakika haberi | Samandağ Belediyesi binası ve zabıta kulübesine silahla ateş edildi Son dakika haberi | Samandağ Belediyesi binası ve zabıta kulübesine silahla ateş edildi Samandağ Belediyesine silahlı saldırı Samandağ Belediyesine silahlı saldırı
Kaynak: İHA

Samandağ, Zabıta, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı - Son Dakika

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