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Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi - Son Dakika

Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi

15.09.2021 16:02
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve acılığı ile ün salan Samandağ biberi coğrafi işaret belgesi aldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve acılığı ile ün salan Samandağ biberi coğrafi işaret belgesi aldı.

Samandağ ilçesinde yetişen dış yüzeyi sert, etli, sulu ve çok acı olmasıyla bilinen Samandağ biberinin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alındı. Yetişmeye başladığı ilk dönemlerde yeşil, ilerleyen zamanda alaca rengini alan, dalında kaldıkça ve zaman geçtikçe kırmızılaşan Samandağ biberinin sezonu mayıs ayında başlayarak Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Sera içerisinde de 12 ay boyunca üretilen Samandağ biberinden toplam 3 bin 200 dekarlık alanda yılda 6 - 7 bin ton arasında verim alınıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ biberinin 3 bin 200 dekarlık alanda 6 - 7 bin ton arasında üretildiğini belirterek, "Samandağ ilçemizin değerlerini hassasiyetle takip ediyoruz. Daha önce Samandağ ney kamışının coğrafi işaretinin almıştık. Şimdi ise Samandağ biberinin coğrafi tescil işaretini aldık. Çağın en büyük problemlerinden bir tanesi obezite. Obezite ile mücadelede yağ yakma özelliğinden dolayı Allah'ın bu coğrafyaya verdiği bir lütuf. 3 bin 200 dekarlık alan da 6 - 7 bin ton arasında üretiliyor. Bu yeterli değil ama. Özellikle tarım teknolojilerini kullanarak seracılığı ve çeşitli konularda destekleyerek 10-15 bin tonlara çıkarmamız lazım. Coğrafi işaretten sonra bibere talep daha da artacak. Bu biber şimdilerde iç piyasa da tüketiliyor. Kısa zamanda uluslararası tesciline de müracaat edeceğiz. Hallerde şu anda 8 liradan satılıyor ama yeterli değil, daha çok taleple bu biberin fiyatının artacağı düşüncesindeyiz" dedi.

2005 yılından bu yana Hatay ile özdeşleşen ve Hatay'ın değeri olan lezzetlerin ve yöresel ürünlerin tescilleri yapılırken Samandağ biberi, sekizinci yöresel ürün olarak coğrafi işaret belgesi aldı.

Daha önce de Künefe, Antakya Sürkü (Çökeleği), Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği), Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Tuzlu Yoğurdu, Samandağ Neyi ve Antakya Carra Peyniri coğrafi işaret belgesi almıştı.

Toplantıya Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in yanı sıra MKÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Kadriye Şahin, MKÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı. - HATAY

Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi
Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi

Samandağ, Antakya, Ticaret, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samandağ biberine coğrafi işaret belgesi - Son Dakika Ekonomi


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