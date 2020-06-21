Samandağ'da 1 günde 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Samandağ'da 1 günde 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 6 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Samandağ sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor.