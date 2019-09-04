Son Dakika Haberleri: Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

4 saat önce

Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi'nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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