Son Dakika Haberleri: Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Samandağ'da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

3 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi'nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Alican Gümüş - Onur Akbulut/İHA)

Samandağ, Karaçay, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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