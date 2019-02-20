Son Dakika Haberleri: Samandağ'da 4 Büyüklüğündeki Deprem

Samandağ'da 4 Büyüklüğündeki Deprem

28 dakika önce

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Samandağ'da 4 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da saat 08.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: AA

Hatay, Samandağ, Güncel
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