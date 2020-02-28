Samandağ'da 660 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Samandağ'da 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan operasyonda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:51 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan operasyonda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kaçak sigara sattığı tespit edilen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 80 paket doldurulmuş tütün sigara olmak üzere farklı markalardan oluşan 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toplam 660 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. - HATAY
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