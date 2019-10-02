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Samandağ'da acil toplanma alanları levhalandırıldı

58 dakika önce

Hatay'da Samandağ Belediyesi tarafından ilçedeki belirlenen 10 'Afet Toplanma Alanı' levhalandırılarak vatandaşlara duyuruldu.

Samandağ'da acil toplanma alanları levhalandırıldı, System.String[]

Hatay'da Samandağ Belediyesi tarafından ilçedeki belirlenen 10 'Afet Toplanma Alanı' levhalandırılarak vatandaşlara duyuruldu.


Samandağ Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından belirlenen toplanma alanlarına levhalar yerleştirilerek bilinçlendirildi. Belediye zabıta ekiplerince 10 farklı bölgeye tehlike anında toplanma alanı levhaları takıldı.


Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hatay'ın birinci derece deprem bölgesi olmasından dolayı olası afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların can güvenliği için tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilecekleri alanlara levhalandırma yapıldığı kaydedildi.


İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı, Atatürk Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı ile Abdullah Cömert Parkı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Meryem Cabir Parkı, Koyunoğlu Mahallesi'ndeki Çamlık, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki Kültür ve İnanç Parkı, Mızraklı Mahallesi'ndeki Ziyaret Yanı, Uzunbağ Mahalesi'ndeki Çınaraltı, Eriklikuyu Mahallesi'ndeki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Mesire Alanı ve Kapısuyu Mahallesi'ndeki parkın 'Afet Toplanma Alanı' olarak belirlenerek levhalandırıldığı bildirildi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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