Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı - Son Dakika

Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde avokado yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

Samandağ'da avokado yetiştiriciliği semineri yapıldı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde avokado yetiştiriciliğiyle ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığın destekleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle Samandağ Kültür Merkezi'nde "Avokado Yetiştiriciliği ve Gelecek Vizyonu" semineri düzenlendi.

Seminerde, avokado ürününün çeşitleri, dünyadaki ve ülkedeki yeri, iklim, toprak ve su istekleri gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

Samandağ, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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