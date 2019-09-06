Samandağ'da bahçe yangını
4 dakika önce
Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - HATAY
TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada