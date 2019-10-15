Son Dakika Haberleri: Samandağ'da bahçe yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da bahçe yangını korkuttu

Samandağ'da bahçe yangını korkuttu

1 saat önce

Samandağ'da bahçe yangını korkuttuHATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Samandağ'da bahçe yangını korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Samandağ'da bahçe yangını korkuttu

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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