Samandağ'da bahçe yangını korkuttu
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesindeki bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangının elektrik direğine yaklaşmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. - HATAY
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