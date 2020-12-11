Samandağ'da bazı caddelere 'korona yoğun bölge' afişi asıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun olduğu caddelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afiş asıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye tarafından vatandaşları bilinçlendirmek ve vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla afiş asılması kararı alındı.

Bu kapsamda ilçede bazı sokak ve caddelere "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı uyarı afişleri yerleştirildi.