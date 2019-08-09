Son Dakika Haberleri: Samandağ'da bitki örtüsü yangını
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Samandağ'da bitki örtüsü yangını

16 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Samandağ'da bitki örtüsü yangını, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde Titus Tüneline yakınında henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dört koldan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY
Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
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