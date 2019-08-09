Samandağ'da bitki örtüsü yangını
16 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
'ın Samandağ
ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde Titus Tüneline yakınında henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Yangın dört koldan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY
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