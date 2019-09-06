Samandağ'da bitki örtüsü yangını
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde Ata Köy yakınında henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY
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