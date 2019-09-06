Son Dakika Haberleri: Samandağ'da bitki örtüsü yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samandağ'da bitki örtüsü yangını

58 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Samandağ'da bitki örtüsü yangını, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde Ata Köy yakınında henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Samandağ, Karaçay, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da bitki örtüsü yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]