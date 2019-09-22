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Samandağ'da bitki örtüsü yangını

24 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan zeytinlik bahçesinde bulunan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Samandağ'da bitki örtüsü yangını, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan zeytinlik bahçesinde bulunan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Samandağ, Tekebaşı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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