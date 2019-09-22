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Samandağ'da bitki örtüsü yangını

16 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Samandağ'da bitki örtüsü yangını, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Koyunoğlu, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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