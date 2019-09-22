Samandağ'da bitki örtüsü yangını
21 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)
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