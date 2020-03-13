Samandağ'da bitki örtüsü yangını korkuttu - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yola yakın olan alandaki yangın nedeniyle çevreyi duman kapladı. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY