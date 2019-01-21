Son Dakika Haberleri: Samandağ'da Bozuk Yollar Yenilenerek İlçeye Kazandırılıyor

Samandağ'da Bozuk Yollar Yenilenerek İlçeye Kazandırılıyor

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım, onarım ve parke kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Samandağ'da Bozuk Yollar Yenilenerek İlçeye Kazandırılıyor, System.String[]

Belirlenen programlar dahilinde ve vatandaşların talepleri üzerine çalışmalarını gerçekleştiren Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların taleplerini en kısa sürede yerine getirerek mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce son olarak Yaylıca Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapıldı. Kuşalanı Mahallesi'nde yol temizleme ve dolgu çalışması yapılıyor. Sutaşı Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kod düşürme ve parke kaplama çalışmaları yapılıyor. Meydan Mahallesi'nde parke kaplama çalışması sürdürülüyor. Daha refah ve daha huzurlu bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:41 Kaynak: Bültenler

Samandağ, Güncel
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