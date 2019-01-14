Samandağ'da Çifte Bayram Coşkusu

Arap Alevilerinin geleneksel Ras-El Seni ve Kıddes Bayramı bu etkinlikle kutlanacak.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde kutlanan Ras-El Seni etkinliklerinin 10.'su gerçekleştirilecek. Yeni yılın gelişlini simgeleyen Ras- El Seni ve Kıddes Bayramının heyecanı Samandağ'dan dünyaya yayılacak.

Hakan Gümüş'ün sunumuyla yapılacak olan etkinliğe, Semir Yalçın, Semir Ray, Ayhan Bağdat, Metin Gümüş, Filip Cibar, Temel Gümüş, Süleyman Şefikoğulları, Edip Can, Demo, Ali Berrak, Güven Kayıkçı, Ceylan Bayır, Fikret Bolat, Nihat Yatkın, Ekrem Arslan, Yılmaz Özbek, Esat Çelik, Cüneyt Leblebici, Çetin Leblebici Kardeşler, Yıldıray Şahutoğoğlu sahne alacak.

Müziğin yanı sıra çeşitli skeç ve komedi bölümleri yer alacak.

Geleneksel ve yöresel ikramlar; sac oruk (kbeybet), yağlı simit(keğk biz zet), tatlı (fveyşet) ve içeceklerin ikram edileceği Ras-El Seni, Yeni Çarşı Salonunda etkinliklerle kutlanacak.

Festival tadında kutlanacak olan etkinlik zengin bir programla halkın sunumuna hazırlandı. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde gerçekleştirilen Ras-El Seni etkinliklerinin 10.'su bu yıl da çok iddialı programı ile gelenek ve göreneklere sahip çıkan içeriği ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Erdal İnönü Konferans Salonunda (Yeni Çarşı Salonu) gerçekleşecek.

Samandağ Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak canlı yayın ile ülke ve dünya genelinden ( Suudi Arabistan, Küveyt, Almanya, Afrika ülkeleri,Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri) izlenebilecek.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Mersin, Adana, İskenderun, Antakya, Defne, Arsuz gibiçevre il ve ilçelerden gelecek vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.