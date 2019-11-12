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Samandağ'da çıkan hortum kamerada

6 saat önce

Samandağ'da çıkan hortum kameradaHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Samandağ'da çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.

Samandağ'da çıkan hortum kamerada

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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