Samandağ'da çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre sonra kendiliğinden kayboldu.